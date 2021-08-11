Фетисов предложил создать министерство лесного пожара

Депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов предложил создать новое министерство. Об этом сообщило РИА «Новости».

Депутат обратил внимание на рост количества лесных пожаров в России. Он отметил, что ресурсов агентства лесного хозяйства не хватает для решения всех проблем, передало ИА НСН.

«Нужно срочно принимать решение о создании министерства лесного хозяйства… Если нет министерства, то нет хозяина… Ему будут нужны полномочия правоохранительных органов, возможно, отдельный вице-премьер», — подчеркнул Фетисов.