Фетисов осудил решение сократить финансирование молодежной политики
Первый зампред комитета нижней палаты парламента по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов раскритиковал решение сократить финансы на молодежную политику. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По его словам, молодым людям нужно предлагать кумиров, с которых они захотят брать пример. И манипуляции с финансами не решат этот вопрос.
«Это основная ответственность государства — куда мы пойдем, что мы будем нашим молодым людям объяснять, куда мы движемся», — уверен он.