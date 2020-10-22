Фетисов осудил решение сократить финансирование молодежной политики

По его словам, молодым людям нужно предлагать кумиров, с которых они захотят брать пример. И манипуляции с финансами не решат этот вопрос.

«Это основная ответственность государства — куда мы пойдем, что мы будем нашим молодым людям объяснять, куда мы движемся», — уверен он.