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    22 октября 2020, 15:31

    Фетисов осудил решение сократить финансирование молодежной политики

    Дарья Морозова

    Первый зампред комитета нижней палаты парламента по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов раскритиковал решение сократить финансы на молодежную политику. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    По его словам, молодым людям нужно предлагать кумиров, с которых они захотят брать пример. И манипуляции с финансами не решат этот вопрос.

    «Это основная ответственность государства — куда мы пойдем, что мы будем нашим молодым людям объяснять, куда мы движемся», — уверен он.