03 марта 2023, 17:14
Фейки об освещающих СВО военкорах предложили приравнять к дискредитации участников спецоперации
Депутат Хамзаев предложил наказывать за дискредитацию журналистов, работающих в зоне СВО
За фейки о журналистах, которые работают в зоне спецоперации, надо наказывать. С таким предложением выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он счел необходимым ввести равноценную ответственность за дискредитацию военкоров, как и участников СВО. Об этом сообщили РИА «Новости».
«Должна быть ответственность за дискредитацию тех журналистов, которые работают сегодня в зоне проведения СВО», — отметил Хамзаев.
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Он отметил, что это касается представителей СМИ, чья работа согласована с Министерством обороны.
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Политик обратил внимание, что журналисты должны иметь «информационный иммунитет» от давления и критики из-за своей профессиональной деятельности.
Ранее Госдума ввела ответственность до семи лет лишения свободы за фейки об участниках специальной военной операции. Она распространяется не только на военнослужащих, но и на добровольцев.
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