Власть 30 марта 2023, 17:57 Фейк: у Пушилина нашли земельный участок в Бразилии Советник главы МВД Украины Геращенко распустил фейки о бразильском гражданстве Пушилина Денис Пушилин / Викимедиа

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В украинских Telegram-каналах растиражировали фейк о том, что у врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина есть в собственности земельный участок в Бразилии. «360» выяснил подробности.

Фейк

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале заявил, что у временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина есть земельный участок площадью 550 квадратных метров в Бразилии и гражданство этой страны.

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«Для оформления бразильского гражданства и собственности он использовал украинский загранпаспорт», — утверждается в посте.

Денис Пушилин / Викимедиа

Правда

На то, что это фейк, указывают сразу несколько моментов. Во-первых, снимки «документов» изобилуют орфографическими ошибками. В частности, упущена буква B в двух местах в названии месяца на португальском. Вместо Novembro написано Novemro.

«Документ» похож на справку, которая якобы была запрошена руководителем ДНР или его полным тезкой. В графе «Собственники» значится Часовня святого Петра в Камачо. Указаны не только имя и фамилия, но и отчество Пушилина, хотя ни в украинском, ни в российском загранпаспорте отчества не пишут. В Бразилии же их вообще не существует.

Если предположить, что имя записывал бразильский нотариус на слух, под диктовку Пушилина, то оно было бы записано совсем по-другому: в португальском языке не используется буква Y, звук «Ш» передается не сочетанием CH, а не SH, а «Ч» транслитерируется как TCH. Следовательно, бразилец назвал бы лидера ДНР Denis Vladimirovitch Puchilin, а не Denys Volodymyrovych Pyshylin. Тем более вряд ли пророссийский политик стал бы называть свое отчество на украинский манер — «Володимирович».

Наконец, указанный CPF (бразильский аналог ИНН) Дениса Пушилина никогда не регистрировался.

Вероятно, эту «справку» создали с помощью фотомонтажа из частей реальных документов за подписью и печатью нотариальной конторы Valfrido Dandolini Bez Fontana, которых много в интернете. А Центр информационно-психологических операций Украины доработал «документ».

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.