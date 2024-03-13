Власть 13 марта 2024, 19:00 Фейк: Путин признал Белгородскую область «утраченной» Президентский указ о выводе войск России из Белгородской области оказался фейком РИА «Новости»

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Украинские Telegram-каналы сообщили, что президент РФ Владимир Путин якобы признал Белгородскую область «утраченной» и приказал вывести войска из региона. Эта информация не имеет никакого отношения к действительности и представляет очередной антироссийский фейк.

Фейк

Ложные данные об утрате Россией Белгородской области и выводе войск авторы вброса в украинских Telegram-каналах «подкрепили» сфабрикованным документом. К сообщению приложили снимок поддельного указа Путина.

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Правда

Последний президентский указ вышел на сайте Кремля 28 февраля 2024 года под 145-м номером. В сфабрикованном документе стоит номер 575. Выпустить за такой короткий срок более 400 документов физически невозможно.

В фальшивом приказе ссылаются на четвертую статью закона «Об обороне». В ней описываются полномочия президента России в сфере обороны страны. Однако среди этих пунктов нет даже отдаленно относящихся к уступкам территорий.

Фейковый документ выполнен грубо, с нарушениями формата: шрифты и отступы не соответствуют стандартным.

Предпосылок для вывода войск из Белгородской области нет. Попытка украинских диверсантов пересечь границу с регионом провалилась.

По словам военных специалистов, украинская сторона использует такие дезинформационные операции, пытаясь оказать психологическое воздействие перед предстоящими выборами президента России.

Таким образом, информация, что Путин признал территорию Белгородской области «утраченной» и приказал вывести оттуда войска, недостоверна. В реальности такой указ не выпускали, а номер, форму и шрифт документа сфальсифицировали.

Недостоверность подтверждает и ссылка на четвертую статью закона «Об обороне», поскольку текст статьи не содержит никакой информации об уступках территорий противнику.

Вразрез с данными из украинских Telegram-каналов идут факты, касающиеся действий диверсантов на приграничных территориях. Все попытки перейти государственную границу России пресекли.

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