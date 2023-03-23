Власть 23 марта 2023, 16:09 Фейк: Путин положительно отозвался о деятельности Международного уголовного суда Заявления Невзорова о том, что Путин одобряет МУС, оказались фейком РИА «Новости»

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В Сети появились фейки о том, что Владимир Путин в одном из давних выступлений положительно отозвался о деятельности Международного уголовного суда в Гааге. «360» выяснил подробности.

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Фейк

Беглый журналист Александр Невзоров* разместил в своем Telegram-канале видео выступления Владимира Путина на суде в Гааге с аннотацией: «А вот что совсем недавно говорил о Международном уголовном суде в Гааге сам Путин. Разумеется, до выписки ордера на его арест».

Правда

Невзоров* либо сам глубоко ошибается, либо вводит в заблуждение подписчиков, манипулируя фактами и подменяя понятия. Опубликованная им запись сделана более 17 лет назад — 2 ноября 2005 года, тогда Путин выступил на заседании Международного суда ООН, а не МУС в Гааге. Это две разные инстанции.

Международный суд ООН (МС) — один из шести главных органов Организации Объединенных Наций, он нужен для достижения одной из главных целей ООН — «проводить мирными средствами, в согласии с принципами справедливости и международного права, улаживание или разрешение международных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира».

Международный уголовный суд (МУС) учрежден на основе Римского статута, принятого в 1998 году. Начал свою работу с 1 июля 2002-го. МУС не входит в официальные структуры ООН, хотя может возбуждать дела по представлению Совбеза ООН.

Из стран на постсоветском пространстве Римский статут подписали и ратифицировали Эстония, Латвия, Литва, Молдавия, Грузия и Таджикистан, подписали, но не ратифицировали Украина, Армения, Узбекистан и Кыргызстан, не подписали Белоруссия, Азербайджан, Казахстан и Туркменистан. Россия отозвала свою подпись.

Некоторые государства принципиально возражают против самой идеи МУС, так как он ограничивает суверенитет стран и имеет неопределенно широкие компетенции суда. Среди них — США, Китай, Индия, Израиль и Иран. Самый ярый противник деятельности МУС — США.

Что касается Невзорова*, то он явно работает на украинскую и либеральную публику, пытаясь выдавать желаемое за действительное. Российские лидер выступал в 2005-м на заседании Международного суда ООН, а Международный уголовный суд и его решения не имеют силы на территории России или в отношении ее граждан даже по статуту самой этой организации.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.