Власть 29 февраля 2024, 19:09 Фейк: один из зрителей надел значок с флагом Украины на послании Путина Информация о зрителе с флагом Украины на послании Путина оказалась фейком Global Look Press

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Президент России Владимир Путин в четверг выступил с посланием Федеральному собранию в Гостином Дворе в Москве. Глава государства отметил ключевые сферы жизнедеятельности государства и указал его курс развития на ближайшие годы вперед. Однако некоторые Telegram-каналы начали выдумывать фейки о мероприятии.

Фейк

Украинские Telegram-каналы заметили в телевизионной трансляции выступления Путина одного из посетителей мероприятия, значок на кителе которого напоминал украинский флаг. Авторы публикаций написали, что тот человек прицепил значок на форму в знак протеста.

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Правда

В действительности данный значок не имеет никакого отношения к флагу Украины. Это флаг Ханты-Мансийского автономного округа. Он находился на лацкане пиджака депутата думы ХМАО Бориса Хохрякова. Флаг Югры выполнен в сине-зеленой расцветке, блики и особенности освещения сделали цвета флага ярче и ввели в заблуждение зрителей трансляции послания.

Таким образом, информация о надевшем на послании Владимира Путина значок с флагом Украины посетителе мероприятия является недостоверной. Зрители приняли флаг Ханты-Мансийского автономного округа сине-зеленой расцветки за флаг Украины.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.