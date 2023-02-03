03 февраля 2023, 18:24
Фейк о введении военного положения опровергли на Кубани
Оперштаб Кубани: слухи о введении военного положения в регионе являются провокацией
Оперативный штаб Краснодарского края прокомментировал сообщения о введении военного положения в регионе, назвав их «очередным вбросом». Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале организации.
Документ с информацией о том, что краснодарские власти якобы готовятся к военному положению, ранее появился в Сети. В шапке письма указали название и адрес организации «Центр предупреждения чрезвычайных ситуаций».
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«Авторы поста распространяют фейковую информацию. Это провокация и очередной вброс, чтобы посеять панику среди жителей Кубани», — подчеркнули в оперштабе.
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Сотрудники штаба отметили, что организации с таким названием в Краснодарском крае не существует, а по указанному в шапке письма адресу расположен жилой дом.
Ранее в Сети распространили фейки о том, что в Краснодаре после введения режима среднего уровня реагирования появились листовки с призывом к мужчинам прийти в военкоматы для «уточнения данных». Оперативный штаб сообщил, что военный комиссариат Краснодарского края не распространял подобные листовки.
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