Власть 03 февраля 2023, 18:24 Фейк о введении военного положения опровергли на Кубани Оперштаб Кубани: слухи о введении военного положения в регионе являются провокацией РИА «Новости»

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Оперативный штаб Краснодарского края прокомментировал сообщения о введении военного положения в регионе, назвав их «очередным вбросом». Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале организации.

Документ с информацией о том, что краснодарские власти якобы готовятся к военному положению, ранее появился в Сети. В шапке письма указали название и адрес организации «Центр предупреждения чрезвычайных ситуаций».

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«Авторы поста распространяют фейковую информацию. Это провокация и очередной вброс, чтобы посеять панику среди жителей Кубани», — подчеркнули в оперштабе.

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Сотрудники штаба отметили, что организации с таким названием в Краснодарском крае не существует, а по указанному в шапке письма адресу расположен жилой дом.

Ранее в Сети распространили фейки о том, что в Краснодаре после введения режима среднего уровня реагирования появились листовки с призывом к мужчинам прийти в военкоматы для «уточнения данных». Оперативный штаб сообщил, что военный комиссариат Краснодарского края не распространял подобные листовки.