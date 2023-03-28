Власть 28 марта 2023, 14:10 Фейк: Минфин предложил льготную ипотеку для «мотивации» госслужащих В Минстрое опровергли сообщения РБК об ипотеке для госслужащих Unsplash

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В СМИ и соцсетях распространили недостоверную информацию о том, что Минфин предложил усовершенствовать систему жилищных гарантий для госслужащих, в частности предоставлять им льготную ипотеку. «360» выяснил подробности.

Фейк

Министерство финансов «планирует представить в правительство предложения о совершенствовании системы жилищных гарантий для госслужащих», сообщил РБК со ссылкой на источник и проект итогового доклада «Об основных результатах деятельности Министерства финансов Российской Федерации в 2022 году и задачах органов финансовой системы Российской Федерации на 2023 год».

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«Речь идет о льготной ипотеке. Она должна будет мотивировать их к „эффективному труду“», — уточняется в материале.

РИА «Новости»

Правда

Информация, опубликованная в СМИ и растиражированная в соцсетях, официально не подтверждена Минфином. В руки журналистов попал лишь проект итогового доклада. Он намечает основные линии, но к итоговому представлению в правительство может быть изменен.

В Минстрое сообщили, что им неизвестно о разработке льготной ипотечной программы для чиновников.

«Я не слышал, что разрабатывается какая-то льготная ипотечная программа для чиновника, строителя и работника ЖКХ. Не в обиду нашим трем профессиям. У нас есть более важные категории граждан, которым необходимы все-таки более льготные условия на улучшение жилищных условий. <…> Да, в правительстве ведется диалог по дополнительным программам льготного ипотечного кредитования. Но мне неизвестно о программах льготных для чиновников, строителей и сотрудников ЖКХ», — заявил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на пресс-конференции.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.