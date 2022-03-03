Пост главы Темрюкского района занял Федор Бабенков

Федор Бабенков вновь занял пост главы Темрюкского района Краснодарского края. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на администрацию Темрюкского района.

Данное решение приняли в ходе 28 сессии совета муниципального образования. Всего на данный пост претендовали восемь человек.

«В финал вышли три кандидата: действующий глава района Федор Бабенков, депутат Темрюкского городского поселения Валерий Герман и глава Голубицкого сельского поселения Дмитрий Немудрый», — рассказали в ведомстве.

Бабенкова выбрали путем тайного голосования. Конкурс проходил 1 марта.