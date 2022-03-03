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    03 марта 2022, 23:38

    Пост главы Темрюкского района занял Федор Бабенков

    Арина Бобкова

    Федор Бабенков вновь занял пост главы Темрюкского района Краснодарского края. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на администрацию Темрюкского района.

    Данное решение приняли в ходе 28 сессии совета муниципального образования. Всего на данный пост претендовали восемь человек.

    «В финал вышли три кандидата: действующий глава района Федор Бабенков, депутат Темрюкского городского поселения Валерий Герман и глава Голубицкого сельского поселения Дмитрий Немудрый», — рассказали в ведомстве.

    Бабенкова выбрали путем тайного голосования. Конкурс проходил 1 марта.