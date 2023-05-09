Власть 09 мая 2023, 19:53 «Фашистов забыли спросить». Захарова ответила на слова Украины об «аморальном шаге» глав СНГ Захарова: у Украины нет морального права оценивать участие лидеров СНГ в параде Победы РИА «Новости»

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Власти Украины не имеют морального права оценивать участие лидеров стран СНГ в параде Победы в Москве. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале.

«Во-первых, фашистов забыли спросить», — написала она.

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Дипломат напомнила, что украинское агентство УНИАН провело опрос среди читателей о том, каких российских деятелей они хотели бы видеть в качестве жертв терактов.

По словам Захаровой, власти Киева смогли превзойти практики Третьего рейха, где «активно упражнялись в составлении „разыскных списков“ врагов, включая в них деятелей искусства, науки, политики, ликвидацию которых нужно было осуществить в приоритетном порядке».

Киевский режим, добавила дипломат, старается вовлечь все общество в террористическую деятельность.

Ранее представитель МИД Украины Олег Николенко назвал присутствие лидеров стран СНГ на параде в Москве «аморальным и недружественным шагом в отношении Киева». В своем заявлении Николенко не стал называть имя белорусского президента Александра Лукашенко.