ФАС запретит затягивать досрочное погашение ипотеки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена законодательно запретить банкам тормозить сроки предоставления документов для досрочного погашения кредита. Эта мера упростит для россиян процесс перехода в другой банк для рефинансирования ипотеки.

По данным газеты «Известия», в Центробанке законопроект уже поддержали. Сейчас из-за не вовремя предоставленных документов россияне вынуждены платить повышенные проценты.

Инициатива ФАС предусматривает внесение изменений в федеральный закон «Об ипотеке». Если поправки службы будут приняты, требование будет фиксироваться в кредитных договорах в обязательном порядке.

«Существующий механизм рефинансирования, предлагаемый банками, предусматривает необходимость уплаты заемщиком дополнительных процентов. Это происходит ввиду отсутствия обеспечения нового жилищного кредита залогом», — сообщили в службе. Там разъяснили, что повышенная ставка действует в период после погашения первой ссуды и регистрационной записи об ипотеке до момента регистрации залога в пользу нового кредитора.

В прошлом году россияне часто жаловались на кредитные организации, которые затягивали сроки выдачи документов для досрочного погашения жилищной ссуды и закладных для закрытия регистрационной записи об ипотеке.

Эксперты рынка считают, что граждан необходимо защитить от злоупотреблений правом со стороны сильной стороны договора. Разумными сроками передачи закладных некоторые из них считают один-два дня с момента погашения ссуды. Но не более 20 дней.

В отношении кредиторов, затягивающих процесс, нужно ввести материальную ответственность для покрытия лишних расходов потребителей.

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) посоветовали россиянам для освобождения от высокой долговой нагрузки попробовать договориться о ее реструктуризации с банком. Обычно они положительно реагируют на обращения клиентов, чья платежеспособность нестабильна.