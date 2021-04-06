ФАС проверит цены на яйца и курятину

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит цены на куриные яйца в крупнейших торговых сетях. Также ФАС уже проводит внеплановые проверки основных производителей яиц и курятины, сообщила пресс-служба ведомства.

Проверки, как сказано в пресс-релизе, проходят «в связи с поступлением информации о росте цен на куриные яйца и мясо птицы». ФАС ищет необоснованное повышение цен, злоупотребление доминирующим положением на рынке либо наличие картельных сговоров на рынке.

Также антимонопольщикам поступают данные о росте цен на овощи. Из-за этого ФАС проводит камеральные проверки (проверки документов) производителей плодоовощной продукции, выясняя, насколько обоснованно они повысили цены.

В конце прошлого года правительство заморозило цены на сахар, подсолнечное масло и ряд других продуктов. Производители и розничные сети заключили соглашения о максимальных оптовых и розничных ценах. Например, в наличии должен быть сахар-песок по 46 рублей за килограмм.

Также правительство планирует предоставить производителям сахара субсидии из федерального бюджета, компенсируя им часть упущенной выгоды.