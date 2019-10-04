Рост цен на авиабилеты объяснили

Федеральная монопольная служба (ФАС) сообщила, что за восемь месяцев текущего года средняя цена на авиабилеты эконом-класса на внутрироссийских направлениях выросла на 5,9%.

Цены на полеты в экономклассе выросли на четверть Подробнее

Данные приведены на основании проведенного службой мониторинга. Как сообщается на сайте ведомства, разъяснения стали необходимы в связи с многочисленными спекуляциями в СМИ.

За прошедшие месяцы 2019 года количество перевезенных пассажиров увеличилось на 8%, а пассажиропоток вырос на 10%. В ФАС считают, что незначительное опережение темпов инфляции связано с ростом спроса.

Кроме того, рост цен на некоторых направлениях стал выше среднего значения. Речь идет о билетах из Москвы в Красноярск, Архангельск и некоторых других. ФАС сообщила, что проверит стоимость авиатоплива в аэропортах Якутска, Магадана и Южно-Сахалинска.

Пресс-служба ФАС подчеркнула, что покупать билеты надо напрямую у перевозчиков и в официальных кассах, где представлены справедливые цены. У агентств и других посредников их стоимость может отличаться.

«Любые заявления об „ожидаемом“ резком росте цен на авиабилеты и попытки создания ажиотажного спроса на туристические услуги будут рассмотрены на предмет недобросовестной конкуренции», — отмечается в заявлении.