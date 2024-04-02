Власть 02 апреля 2024, 12:34 ФАС начала проверку цен на яйца в крупных торговых сетях Elena Mayorova/Global Look Press

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Сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС) 2 апреля начали проверять крупные торговые сети в ряде регионов, чтобы проанализировать ценообразование на куриные яйца. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Проверки проводятся на предмет заключения антиконкурентных соглашений между торговыми сетями, которые могли привести к росту стоимости социально значимого товара. В том числе проверяются цены на куриные яйца при закупках по долгосрочным договорам и на тендерах, информация об объемах закупки и реализации», — пояснили в ФАС.

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По итогам проверок ведомство сделает выводы о том, нарушалось ли антимонопольное законодательство, и при необходимости примет меры реагирования.

ФАС призвала участников рынка к «ответственному, социально ориентированному поведению» и недопущению повышения цен без веских оснований.

В 2023 году в России фиксировали резкий рост цен на яйца. Стоимость продукта постепенно снижается.