02 апреля 2024, 12:34
ФАС начала проверку цен на яйца в крупных торговых сетях
Сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС) 2 апреля начали проверять крупные торговые сети в ряде регионов, чтобы проанализировать ценообразование на куриные яйца. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Проверки проводятся на предмет заключения антиконкурентных соглашений между торговыми сетями, которые могли привести к росту стоимости социально значимого товара. В том числе проверяются цены на куриные яйца при закупках по долгосрочным договорам и на тендерах, информация об объемах закупки и реализации», — пояснили в ФАС.
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По итогам проверок ведомство сделает выводы о том, нарушалось ли антимонопольное законодательство, и при необходимости примет меры реагирования.
ФАС призвала участников рынка к «ответственному, социально ориентированному поведению» и недопущению повышения цен без веских оснований.
В 2023 году в России фиксировали резкий рост цен на яйца. Стоимость продукта постепенно снижается.
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