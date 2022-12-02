02 декабря 2022, 19:22
Фармацевтический технопарк появится в районе Северный в Москве
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что в столичном районе Северный появится фармацевтический технопарк. Об этом сообщило АБН.
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Чиновник отметил, в учреждении создадут единый центр стратегического и операционного планирования производственной деятельности. Также в нем откроются подразделения по изучению возможностей разработок инновационных препаратов. Учреждение обеспечит около тысячи рабочих мест, заключил Овчинский.
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