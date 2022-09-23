Фармацевтический технопарк появится в Москве | 360°

Власть 23 сентября 2022, 12:54 Поделиться Telegram

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Viber Фармацевтический технопарк появится в Москве

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Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что вместо рынка стройматериалов в районе Северный построят фармацевтический технопарк. Об этом сообщил сайт utro.ru со ссылкой на сайт мэра столицы.

Овчинский отметил, что это поможет усовершенствовать систему поставки лекарств в больницы и аптеки. Кроме того, благодаря технопарку количество рабочих мест в Москве вырастет примерно на тысячу.

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«Фармацевтический технопарк с распределительным центром общей площадью 109 тысяч квадратных метров расположится на территории площадью 14,4 гектара», — заключил политик.

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