«Фантазия у нынешнего японского премьера очень богатая. <...> Острова как после (Второй мировой. — прим. „ПЭ“) войны стали частью нашей страны, так ей и остаются», — заметил Сатановский.

По его словам, за последние годы Курилы «изрядно укреплены» и готовы к любым попыткам военных провокаций в их районе. Он добавил, что Суга так может договориться и о распространении власти Японии на все территории, которые она брала под контроль на какое-то время по результатам обеих мировых войн.