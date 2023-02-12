Власть 12 февраля 2023, 04:39 «Фактов хоть отбавляй». Захарова призвала НАТО созвать саммит по делу о «Северных потоках» Представитель МИД Захарова: когда НАТО соберет саммит для разбора дела «Северных потоков» YouTube

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Официальны представитель МИД России Мария Захаров в Telegram-канале прокомментировала расследование американского журналиста Сеймура Херша о диверсиях на «Северных потоках». Дипломат заявила, что в деле «фактов хоть отбавляй» и пора бы НАТО собрать «специалистов по новичкам» на экстренное заседание.

«Ну, что? Где натовские специалисты по „новичкам“ и дохлым уткам, которые раз в год регулярно выдвигали абсурдные обвинения на пустом месте, заявляя, что у них „хайли-лайкли“ есть факты?» — написала представитель внешнеполитического ведомства.

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Захарова отметила, что НАТО никогда не предъявляли никаких доказательств.

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«Тут фактов хоть отбавляй: взрыв трубопровода, наличие мотива, косвенные улики, добытые журналистами. Так когда же соберется экстренный саммит НАТО для разбора ситуации?» — задалась вопросом Захарова.

Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал результаты расследования диверсий на «Северных потоках» 8 февраля. Он утверждает, что российские газовые магистрали подорвали США — в ходе учений в Балтийском море водолазы установили взрывчатку, которую спустя три месяца привели в действие норвежцы. Приказ об активации отдал президент Соединенных Штатов Джо Байден после длительных обсуждений с экспертами по нацбезопасности.

СМИ выяснили, что самолеты ВМС США и Германии в июне прошлого года регулярно кружили над местами, где в сентябре произошли подрывы. Транспондеры во всех случаях выключались на подлете, часть траекторий осталась неизвестной.