Кремль пока не видит повода начинать уголовное расследование из-за ситуации с Навальным. Песков заявил, что поводом для следствия станет установление факта отравления блогера.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «пустым шумом» обвинения в отравлении Алексея Навального в отношении властей страны. Он счел некорректными утверждения о том, что блогер был отравлен — эту версию нельзя рассматривать как единственную.

«Мой коллега германский сразу стал говорить про вероятность отравления. Мы только частично можем согласиться, потому что он должен был сказать, что также есть вероятность второго, третьего и четвертого варианта. Это все варианты, которые рассматривались нашими врачами, говорить только об одном мы считаем неверным на этой стадии», — заявил Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что омские врачи установили снижение холинэстеразы у Навального в первые часы после того, как его госпитализировали. В заявлении немецкой клиники Сharite о Навальном нет ничего нового. При этом само вещество, которое привело к понижению у Навального холинэстеразы, до сих пор не установили — ни в Омске, ни в Германии.

Песков отметил, что не понимает спешки ФРГ при озвучивании версии об отравлении Алексея Навального.