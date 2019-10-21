Фадеева в Общественной палате временно заменит Герой РФ Бочаров

Главу СПЧ отправили в отставку Подробнее

Член Общественной палаты РФ Александр Малькевич рассказал о назначении.

«Сейчас исполнять обязанности секретаря будет первый заместитель секретаря Общественной палаты, Герой РФ Вячеслав Бочаров. Так уже было в прошлом созыве, когда прежний глава палаты Александр Бречалов был назначен врио главы Республики Удмуртия. Примерно полгода Бочаров исполнял обязанности секретаря», — сообщил Малькевич.

Глава Общественной палаты избирается ее членами на пленарном заседании. Оно назначено на 10 и 11 декабря 2019 года.

Валерий Фадеев назначен на пост председателя Совета по правам человека, который ранее занимал Михаил Федотов.