Фадеева в Общественной палате временно заменит Герой РФ Бочаров
Валерия Фадеева назначили председателем Совета по правам человека при президенте РФ. Его обязанности главы Общественной палаты временно возложили на Героя РФ, полковника ФСБ Вячеслава Бочарова, сообщил сайт «Политика сегодня».
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Член Общественной палаты РФ Александр Малькевич рассказал о назначении.
«Сейчас исполнять обязанности секретаря будет первый заместитель секретаря Общественной палаты, Герой РФ Вячеслав Бочаров. Так уже было в прошлом созыве, когда прежний глава палаты Александр Бречалов был назначен врио главы Республики Удмуртия. Примерно полгода Бочаров исполнял обязанности секретаря», — сообщил Малькевич.
Глава Общественной палаты избирается ее членами на пленарном заседании. Оно назначено на 10 и 11 декабря 2019 года.
Валерий Фадеев назначен на пост председателя Совета по правам человека, который ранее занимал Михаил Федотов.