Фадеев заявил, что ООН и ОБСЕ недостаточно реагируют на факты русофобии

ОБСЕ, ООН и другие международные организации не слишком реагируют на факты русофобии. Россияне оказались травимым народом. Такое мнение выразил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.

«Конечно, недостаточно (реакции — прим. ред.), » — сказал он РИА «Новости».

По его словам, на Западе есть расизм, но он скрыт. Расизм, по мнению Фадеева, есть и у западных политиков. Однако это явление не подавляется, а поощряется.

«Это очень трагическая история — история отношения Запада с внешним миром, сейчас мы оказались в положении травимого народа», — заметил он, комментируя реакцию ОБСЕ, ООН и других международных организаций на травлю граждан РФ.

Фадеев добавил, что со стороны России делаются заявление, чтобы защитить своих граждан за границей, но возможностей сделать это очень мало.