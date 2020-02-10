Ездить на шипованных шинах могут разрешить в регионах
Виктор Похмелкин, председатель общероссийского общественного движения, поделился своим мнением о возможности разрешить ездить на шипованных шинах в регионах. Об этом он рассказал радиостанции «Говорит Москва».
По словам эксперта данным вопросом должны заниматься местные власти. Так как везде разный климат. Он считает, что не всегда вопросы стоит решать на федеральном уровне. Иногда, как в данном случае, их лучше регулировать на региональном. Особенно если речь идет о сезонных вещах.