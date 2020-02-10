Ездить на шипованных шинах могут разрешить в регионах

По словам эксперта данным вопросом должны заниматься местные власти. Так как везде разный климат. Он считает, что не всегда вопросы стоит решать на федеральном уровне. Иногда, как в данном случае, их лучше регулировать на региональном. Особенно если речь идет о сезонных вещах.