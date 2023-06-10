Власть 10 июня 2023, 09:55 Евросоюзу предрекли крах из-за антироссийских санкций Володин заявил о крахе Евросоюза из-за санкций против России РИА «Новости»

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Санкции Запада перестали сдерживать развитие России, но приведут к краху Евросоюза. Такой прогноз в своем Telegram-канале сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Что касается санкций, от них в первую очередь страдают европейские государства и граждане», — отметил Володин.

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По его словам, в 2022 году в ЕС зафиксировали рекордную инфляцию, экономика Европы погрузилась в рецессию: второй квартал подряд снижается ВВП.

Спикер Госдумы подчеркнул, что санкции перестали быть действенным инструментом сдерживания развития России. Страна преодолевает вызовы и становится только сильнее. Это стало возможным благодаря экономической модели, которую выстроил президент России Владимир Путин. Темп роста ВВП страны в этом году ожидается до 2,0%.

«Сколько пакетов санкций против России осталось до краха Евросоюза?» — задался вопросом Володин.

Ранее Путин указал на необходимость достигнуть финансовой и технологической независимости России.