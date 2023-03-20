Власть 20 марта 2023, 22:58 Евросоюз заявил об отсутствии доказательств поставок китайского оружия России Боррель: у ЕС нет доказательств того, что Китай поставляет оружие России РИА «Новости»

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Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил об отсутствии у Евросоюза доказательств того, что Китай поставляет оружие России. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе, сообщил ТАСС.

«У меня нет доказательств того, что Китай поставлял оружие России, и нет доказательств, что вообще планирует делать подобное», — сказал глава европейской дипломатии.

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Боррель также подметил, что Евросоюз точно бы знал, если бы Пекин поставлял оружие Москве.

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Ранее Соединенные штаты сами призывали Си Цзиньпина поговорить с Киевом. Вашингтон настаивал на контракте Китая с Украиной. По словам советник президента США по национальной безопасности Джейка Салливана это повлияло бы на баланс взглядов Китая на кризис вокруг Украины.