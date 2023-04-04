Власть 04 апреля 2023, 01:55 Евросоюз «потерял» Россию — Лавров Глава МИД РФ Лавров: Россия рассматривает ЕС как недружественное объединение РИА «Новости»

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Евросоюз «потерял» Россию по своей вине, открыто заявляя о необходимости стратегического поражения РФ. Страна рассматривает ЕС как недружественное объединение, заявил в интервью изданию «Аргументы и факты» министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Евросоюз „потерял“ Россию. Но он сам в этом виноват. Ведь именно страны — члены ЕС и руководители самого союза открыто заявляют о необходимости нанесения России, как они выражаются, стратегического поражения. Накачивают преступный киевский режим оружием и боеприпасами, направляют на Украину инструкторов и наемников. По этим причинам рассматриваем ЕС в качестве недружественного объединения», — отметил глава МИД.

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Россия сделала выводы и при необходимости будет действовать жестко в ответ на враждебные шаги, подчеркнул министр. Если Евросоюз изменит антироссийскую стратегию на взаимоуважительный диалог с РФ, то их предложение рассмотрят и примут решение исходя из национальных интересов. Лавров также отметил, что география его зарубежных поездок указывает на приоритеты России на международной арене, закрепленные в новой Концепции внешней политики.

США пытаются добиться изоляции России, заявил Лавров. Штаты и их вассалы намерены сорвать саммит Россия — Африка, убедив африканских лидеров не принимать участия в форуме.