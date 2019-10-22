Евросоюз остерег Зеленского от препятствования реформам на Украине
Информационное агентство RNS сообщает, что, по словам депутата, реформы на Украине интересны Европарламенту. Они «не будут молчать», если Владимир Зеленский станет «блокировать или изменять направления успешных реформ в своих интересах».
«Мы выделяем достаточное количество денег этой чудесной стране, много денег направляется на реформы. И если господин Зеленский не хочет продолжать с этими реформами, а вместо этого им препятствовать или даже повернуть их вспять, мы должны на это реагировать», — отметила Виола фон Крамон-Таубадел.
В качестве примера препятствованию депутат привела реформу здравоохранения, которую разработала бывшая и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. По ее словам, на данный момент второй этап реформы блокируется министром здравоохранения.