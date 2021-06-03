В Евросоюзе не уделяют должного внимания проблеме притеснения русскоговорящих жителей прибалтийских республик. ОБСЕ и европейские комиссии от этого отстраняются. Они с огромной неохотой реагируют на проблемы русскоязычной и независимой прессы в Прибалтике.

По мнению руководителя Россотрудничества Евгения Примакова, правозащитная тематика для русских, проживающих в странах Балтии, является одной из важнейших. В интервью газете «Известия» он подчеркнул, что если эти государства входят в европейское пространство, то должны входить и в правовое пространство ЕС.

«Учитывая те декларируемые правозащитные идеалы, которые есть в Евросоюзе, необходимо, чтобы и русскоязычное меньшинство — хотя оно там огромное, до 40% доходит число русскоязычных в прибалтийских республиках — чтобы их права были защищены. Этого не происходит», — отметил Примаков.

При этом, по его наблюдениям, популярность русского языка в США и других странах мира растет. Рост отмечается не в академическом изучении, а в низовом — на курсах и семинарах при школах и в частном порядке. Примаков считает, что русский язык снова становится востребованным.

«С Россией интересно торговать. С Россией интересно иметь дело. В Россию интересно ехать учиться. В Россию интересно ехать переселяться даже. Мы же знаем, как популярна тема миграции в Россию на пространстве бывшего Советского Союза. Так что тут я такой, вы знаете, осторожный оптимист», — уточнил Примаков.

Он добавил, что американцы сейчас пытаются восстановить школу, которая изучала бы Россию.

«Поэтому, при всей антироссийской риторике, русофобской отчасти, необходимость изучения русского языка постепенно возвращается», — пояснил Примаков.

По данным литовских социологов, жители республики испытывают ностальгию по советским временам. Несмотря на многолетнюю русофобскую риторику, рейтинг российского президента Владимира Путина неуклонно растет, а отношение к Евросоюзу постепенно портится.