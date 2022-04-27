Песков заявил о принятых мерах из-за отказа Европы от покупки газа

Россия посчитала все риски недополучения доходов из-за отказа ряда европейских стран от закупок газа. Все соответствующие меры уже приняты. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин уже объяснял европейским политикам, что для них как для покупателей никаких изменений не произойдет. Нужно было открыть два счета в Газпромбанке для расчетов за поставки газа.

«Президент неоднократно объяснял собеседникам, что де-факто ничего не меняется для покупателей. Единственное — новое требование открыть два счета в Газпромбанке. Ни о каких трудностях или убытках, изменении цены из-за курсовой разницы речи идти не может», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля отметил, что руководители ряда европейских стран отказались от закупки российского газа из-за политических предубеждений. Они готовы наказать Россию в ущерб собственным гражданам и предприятиям, которые потребляют газ.

Песков подчеркнул, что если европейские страны начнут отказываться от оплаты за газ по новой системе в установленные сроки, то указ президента предусматривает приостановку поставок энергоносителя.

Компания «Газпром» объявила, что приостановила поставки газа в Польшу и Болгарию после отказа руководства этих стран погасить платежи в рублях. Срок оплаты истек в минувший вторник, 26 апреля. В компании отметили, что после получения средств по новой системе поставки газа возобновят.