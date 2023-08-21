Власть 21 августа 2023, 21:04 Европу предупредили об опасности «игры в самолетики» из-за F-16 для Украины Медведев: Европе не стоит «заигрываться в самолетики» для Украины Pxhere

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Европе не стоит «заигрываться в самолетики» с поставками истребителей F-16 для ВСУ, иначе «хороший день» для Украины станет последним. Такое заявление в Telegram-канале сделал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Так политик прокомментировал слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая заявила, что хороший день для Украины — это хороший день для Европы, имея в виду решение стран ЕС поставить истребители F-16.

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«Ох, не заиграйтесь там в самолетики в своей песочнице, детки. Как бы один из следующих подобных „хороших дней“ для Европы не стал ее последним днем», — написал зампред Совбеза России.

В командовании ВСУ надеются, что Украина получит порядка 130 истребителей F-16. Именно такое количество необходимо Воздушным силам для выполнения концепции перевооружения.

Дания пообещала передать Украине истребителей при условии, что американские самолеты будут использоваться только для вытеснения противника с территории Украины. Страна готова передать 19 машин, сообщили «Известия».