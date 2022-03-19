Европу обвинили в расизме из-за «борьбы со всем русским»

Борьба со всем русским, которая захлестнула Европу, граничит с откровенным расизмом. Такое мнение высказал директор первого европейского департамента МИД Алексей Парамонов.

Дипломат в комментарии РИА «Новости», в частности, указал на события в Италии. Он отметил, что российская сторона рассчитывает, что в Риме, как и в других европейских столицах, «все-таки придут в себя, вспомнят о глубинных интересах своих народов».

«А захлестнувшая их борьба со всем русским, граничащая с откровенным расизмом, уступит место <…> взвешенным шагам, направленным на поиск путей обеспечения безопасности и процветания всего европейского континента, а не только одной его части», — привело агентство слова своего собеседника.

На фоне антироссийской истерии, как подчеркнул дипломат, итальянские власти забыли о действующих двусторонних соглашениях и договорах, особом характере связей с Россией и успешном опыте сотрудничества. Вместо этого они подключились к «остервенелой русофобской кампании».

Во многих странах в последнее время резко поменялось отношение к россиянам. После начала спецоперации на Украине русские за рубежом начали жаловаться на то, что где-то местные дети отказываются учиться с россиянами, где-то им не хотят сдавать жилье. Более того, теперь за рубежом на улицах стараются не разговаривать на русском языке.