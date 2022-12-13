Власть 13 декабря 2022, 14:17 «Европейцы как живой щит». Медведев отреагировал на просьбу Зеленского к ЕС Зампред Совбеза Медведев назвал украинского лидера Зеленского упоротым кровавым клоуном Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Прося Евросоюз направить миссии на объекты критической инфраструктуры Украины, ее президент Владимир Зеленский, видимо, хочет использовать европейцев как живой щит. Таким мнением поделился в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он, по своему обыкновению, высказался жестко и едко, назвав Зеленского «упоротым кровавым клоуном», которому «нужна свежая кровь».

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«Видимо, хочет, чтобы европейцы сидели там в качестве живого щита. Этих дурачков не жалко, а пушечного мяса ВСУ ему, видимо, мало», — заметил политик.

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Медведев посоветовал «безотказным европейцам» на этот раз отказаться от отведенной им роли.

Накануне «Известия» написали, что Зеленский сообщил президенту США Джо Байдену об уничтожении половины энергетической инфраструктуры Украины в результате российских ракетных ударов.

Российские ВС наносят точечные удары по объектам военного управления и связанным с ним объектам инфраструктуры в сфере энергетики.