Вслед за постом об 11 мнимых грехах России зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев перечислил ошибки самого Запада. В своем Telegram-канале он обвинил США в обмане европейцев и избрании главой своей страны «странного дедушки с деменцией».

«В том, что европейских дурачков цинично развели американцы, заставив принять на себя наиболее болезненные последствия санкционного удара по населению стран ЕС», — начал он топ грехов коллективного Запада.

Непрогретые дома европейцев предстоящей зимой, самая высокая за последнее десятилетие продуктовая инфляция в США и Европе, миллиардные потери иностранных инвесторов в России — тоже на совести иностранных государств.

«В том, что американцы избрали своим президентом странного дедушку с деменцией, который, забыв про свои обязанности, любит другую страну куда больше своей», — написал зампред Совбеза.

Дмитрий Медведев назвал руководителей Евросоюза «городскими сумасшедшими» и обвинил в том, что они заставляют украинцев жертвовать жизнью ради вступления в альянс, а «многочисленных политических проходимцев» — в манипулировании темой восстановления государственности Украины с тем, чтобы заработать на растрате денежной помощи.

Он обвинил НАТО в создании угрозы мирового конфликта из-за приближения к границам России и возложил на западные страны ответственность за утрату Украиной в 2014 году своего суверенитета и ее будущее исчезновение с карты мира. В качестве последнего греха Дмитрий Медведев назвал злодеяния украинских преступников против народа России и Украины.

В среду зампред Совбеза РФ опубликовал список из 11 грехов, в которых Запад обвинил Россию.