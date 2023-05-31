Власть 31 мая 2023, 20:55 Европейские государства «по уши» влезли в конфликт на Украине — Песков Пресс-секретарь Песков: Европе придется ответить перед своим народом за поддержку Украины РИА «Новости»

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Ряд европейских и других западных стран «по уши» втянулся в конфликт на Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что властям этих государств придется отвечать перед своими народами за поддержку ВСУ. Фрагмент интервью опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Зарубин напомнил, что в Германии заявили о «праве» ВСУ наносить удары украинским оружием по территории России. Ведущий спросил у Пескова, с чем связаны подобные заявления.

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«Рано или поздно европейским государствам и тем, кто активно уже влез по уши в этот конфликт, придется задуматься и придется отвечать перед своим народом, зачем они это делают (поддерживают Украину — прим. ред.)», — ответил пресс-секретарь президента.

Песков добавил, что Западу не удастся избежать негативных последствий. Они переживают их уже сейчас — в экономическом плане. Представитель Кремля напомнил, что на прошлой неделе ФРГ официально вошла в рецессию.

«Бюргеры становятся беднее <…> бюргеры это терпеть не будут, они не любят выходить из зоны комфорта». — добавил Песков.

Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что Украина якобы имеет право атаковать территорию России, напомнили «Известия». Чиновник добавил, что у ФРГ нет собственных выводов об атаке беспилотников на Москву и Подмосковье.

Об успехах России высказался президент Польши Анджей Дуда. Он подчеркнул, что Владимир Путин не проиграл ни одной войны.