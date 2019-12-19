Европарламент требует от России отмены закона об «иноагентах»

Евродепутаты опасаются, что закон может быть использован против «независимых» журналистов и «оппозиционеров», получающих деньги из-за границы.

«Резолюция также осуждает недавно одобренные изменения в законе об „иностранных агентах“, которые значительно расширят сферу его применения», — сказано в коммюнике Европарламента.

Речь идет о законе, принятом Россией, который позволяет признать иноагентами юридические и физические лица, распространяющие сообщения в СМИ-иноагентах или участвующие в их создании, если они получают финансирование из-за рубежа.

При этом в США и ЕС существуют аналогичные законы. Например, можно вспомнить инцидент с RT и арест гражданки России Марии Бутиной за организацию мероприятий по установлению дружеских связей между Россией и США.