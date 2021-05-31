Многие европейские страны возводят разделительные линии в отношениях с Россией. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, ситуация с отношениями Евросоюза и России остается очень тревожной. Он добавил, что европейский континент переживает «беспрецедентный кризис доверия».

«В Европе вновь возводятся разделительные линии, которые передвигаются на восток и углубляются, как окопы на фронте, по сути дела», — сказал глава МИД РФ на конференции, которая была посвящена отношениям ЕС и России. Его процитировало РИА «Новости».

Лавров сказал, что перспективы для объединительной повестки ограничены. Он напомнил, что в 2010 году стороны были готовы создать комитет РФ-ЕС по вопросам внешней политики и безопасности. Однако Евросоюз ушел от договоренности. То же произошло с соглашением о взаимодействии в сфере кризисного урегулирования.

Министр подчеркнул, что между ЕС и НАТО также «выхолощены» механизмы структурированного сотрудничества по отношению к России. Лавров предупредил, что Россия ответит на готовящиеся Евросоюзом недружественные шаги.