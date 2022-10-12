Важное 12 октября 2022, 14:15 Поделиться Telegram

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Viber Европа начала запасаться дровами, как в Средневековье — Путин Президент РФ Путин: Европа запасается дровами, но в этом нет вины России

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Европейская энергетика переживает не лучшие времена, но в этом нет вины России, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что страны ЕС сейчас готовятся к зиме, словно в Средние века.

«Россия не виновата в том, что европейцы, как в Средневековье запасаются на зиму дровами», — подчеркнул глава государства.

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Он добавил, что Россия готова поставлять Европе дополнительные объемы газа в зимний период по уцелевшей ветке «Северного потока — 2».

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«Если мы с европейцами придем к общему решению поставлять газ по уцелевшей ветке „Северного потока-2“ <…> Ее мощность 27,5 миллиарда кубометра газа в год, <…>, мяч на стороне Евросоюза. Хотят — пусть просто кран откроют и все», — добавил президент.

По словам Путина, в остром кризисе мировой экономики и энергетики виновны отдельные страны, которые ведут подрывную деятельность ради своих геополитических амбиций.

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