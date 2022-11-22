Власть 22 ноября 2022, 23:45 Европа молча одобряет безнаказанные действия украинских боевиков, заявили в ДНР Спикер ДНР Бидевка: Европа брезгливо закрывает глаза на украинскую агрессию в Донбассе Pxhere

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Страны Европы закрывают глаза на безнаказанные действия Украны, но молча одобряют ее жестокие методы. Такое мнение выразил спикер Народного совета ДНР Владимир Бидевка в Telegram-канале.

Он прокомментировал заявление Госдумы о расстреле российских военнопленных боевиками ВСУ. Во вторник, 22 ноября, нижняя палата российского парламента призвала другие страны мира осудить преступления киевского режима и посодействовать в привлечении к ответственности участников расправы и их покровителей.

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Бидевка отметил, что Народный Совет ДНР полностью поддерживает позицию Госдумы. По его мнению, с самого начала украинской агрессии по отношению к Донбассу движущей силой для боевиков была безнаказанность. Он заявил, что киевский режим накалял обстановку до предела, поэтому сейчас в государстве ненависть стала национальной идеей. Европа на незаконные действия, подчеркнул спикер, никак не реагирует.

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«Европа брезгливо закрывает глаза на действия Украины, но молча одобряет ее методы, то и дело подбрасывая дров в костер нацистской животной ненависти. А как же права человека? Что с Женевской конвенцией об обращении с военнопленными?» — задался вопросом Бидевка.

Он добавил, что сложившаяся обстановка не мешает украинским нацистам публиковать новые кадры расправы над военнопленными. Это является неоспоримым доказательством бесчеловечных военных преступлений, заключил политик.

Глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман заявил, что Украина пытается выставить виновными российских военнопленных, которых расстреляли ВСУ в Макеевке, чтобы сохранить лояльность США и Европы, сообщило RT.