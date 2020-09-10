Еврокомиссия выделит 2,7 млн евро для развития цифровой экономики на Украине

Еврокомиссия (ЕК) выделит 2,7 миллиона евро для развития цифровой экономики на Украине. Об этом свидетельствует документ с описанием тендера ЕК.

Согласно материалу, планируется поддержать Министерство цифровой трансформации Украины и Национальную комиссию страны, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации, в реализации планов сферы цифровой экономики в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, пишет сайт RT.

Представители ЕК отметили, что собираются воплотить задуманное в реальность за три года. Уточняется, что целью проекта является «укрепление потенциала государственных структур» Украины.