Власть 09 февраля 2024, 15:33 Еврокомиссия не услышала ничего нового в интервью Путина Карлсону Пресс-служба Кремля

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В Еврокомиссии не услышали ничего нового в интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Такое заявление сделала представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали, сообщило РИА «Новости».

«Мы не увидели ничего нового в интервью Путина», — заявила европейский представитель.

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Массрали добавила, что в словах российского президента были «старые ложные утверждения» и «враждебные высказывания» в адрес Запада. Представитель европейской внешнеполитической службы пожалела, что для этого интервью представили платформу.

Интервью Путина вышло в ночь на 9 февраля. В соцсети его посмотрели более 90 миллионов раз за 12 часов. Число репостов превысило 216 тысяч, а отметку «нравится» поставили свыше 673 тысяч пользователей. В диалоге с российским президентом американский журналист поднимал самые разные темы: от конфликта на Украине до американской экономики и деятельности миллиардера Илона Маска. При этом Карлсон заранее не согласовывал вопросы.

Полную запись интервью можно посмотреть на Rutube -канале «360».