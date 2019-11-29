«Евро-6», налоги и сим-карты. Что изменится в жизни россиян в декабре

С 1 декабря изменится срок уплаты налогов, тарифы на электроэнергию, появятся санкции для недобросовестных пользователей водными объектами, введут маркировку товаров, ужесточат правила оборота некоторых лекарств. Появятся и другие изменения — подробнее в материале «360».

Новый срок уплаты налогов

Срок уплаты транспортного и земельного налогов истекает 2 декабря. Речь идет о любой недвижимости и транспортных средствах, которые принадлежали россиянам в 2018 году. Если в этом году имущество было продано, за него все равно придется платить налог за прошлый год. Соответственно, за купленное в 2019 году надо будет расплатиться в 2020 году.

Заплатить налог можно в любом отделении банка по пришедшей квитанции. Кроме того, можно воспользоваться личным кабинетом на сайте «Госуслуги» или сайте ФНС.

Ужесточение ответственности за оборот трех лекарств

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С 1 декабря под уголовную статью подпадают нарушения при обороте тропикамида (средство для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное лекарство). Они входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП). Однако они используются наркозависимыми людьми, которые покупают их на черном рынке или в аптеках, ведущих нелегальную реализацию.

С 1 декабря эти препараты будут включены в список наркотических веществ, и наказание за незаконную торговлю ими будет предусматривать от трех до пяти лет лишения свободы.

Зимняя резина станет обязательной

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С 1 декабря установка зимних шин в соответствии с общим для стран Таможенного союза техрегламентом «О безопасности колесных транспортных средств» станет обязательной. Но в рекомендательном порядке, так как в российском Административном кодексе ответственность за их отсутствие не установлена.

Документ вступил в силу в ноябре 2018 года на территории других стран-членов союза. В нем сказано, что легковые автомобили и грузовики полной массой не более 3,5 тонн должны в зимний период эксплуатироваться с зимними шинами. Причем, на одну ось нельзя устанавливать шины разных моделей.

Санкции для недобросовестных водопользователей

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С 5 декабря недобросовестные пользователи водным объектами, как физические, так и юридические лица, могут быть наказаны, и получить отказ в предоставлении в пользование других водоемов.

«Заключение договора водопользования, в том числе по результатам аукциона, допускается с физическими лицами и юридическими лицами в случае отсутствия сведений о них в реестре недобросовестных водопользователей и участников аукциона на право заключения договора водопользования», — говорится в поправках к Водному кодексу.

Недобросовестных водопользователей, по суду лишенных прав из-за нецелевого использования объекта, будут вносить в специальный реестр. Информация в нем будет храниться два года.

Защита сим-карт

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С 1 декабря 2019 года меняется аутентификация и идентификация абонентов сотовых сетей. Отныне она будет осуществляться при помощи криптографии. На сим-картах появятся российские шифры вместо иностранных. Пользователей эти изменения не коснутся.

Финансовая помощь при ЧС

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С 31 декабря государственные органы власти субъектов Федерации получат право выплачивать гражданам из региональных бюджетов финансовую помощь и единовременные пособия при ликвидации ЧС федерального и межрегионального характера. Власти смогут оперативно оказывать помощь пострадавшим и потерявшим свое имущество в результате различных катаклизмов. Средства позже будут возмещены из федеральной казны.

Новые тарифы на электроэнергию

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С 1 декабря в силу вступят тарифы на электроэнергию, которые будут действовать в следующем году. В документе оговорены их минимальный и максимальный размеры, но устанавливаться они будут на региональном уровне. Применяться тарифы будут с января 2020 года.

С полным списком тарифов можно ознакомиться тут.

Маркировка фотоаппаратов, шин и духов

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С 1 декабря вступает в силу расширенный список товаров, подлежащих маркировке. Помимо алкоголя, меховых, табачных изделий, и некоторых лекарственных препаратов в него войдут табачная продукция, фотокамеры (а также вспышки для фотокамер), духи и туалетная вода, предметы одежды, изготовленные из натуральной или композиционной кожи (в том числе рабочая одежда).

Также маркировке подлежат женские трикотажные блузки и блузоны, женские и мужские пальто, плащи, куртки, штормовки и ветровки, обувь, а также постельное, столовое, кухонное и туалетное белье. Решение было принято в рамках борьбы с реализацией контрафакта и сокращением оборота теневого рынка.

Авиаперевозчикам пересмотрят пределы ответственности

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С 28 декабря изменятся пределы ответственности авиаперевозчиков в рамках Монреальской конвенции. Точнее, в случаях принесения вреда — смерть, увечье или задержка пассажира, багажа или груза. Россия присоединилась к договору в 2017 году, и с тех пор отечественные авиакомпании выполняют международные нормы. Обычно нормы пересматривают раз в пять лет, но они могут быть скорректированы, если среднегодовая инфляция, как и произошло в 2019 году, превышает 10%.

Новый класс авто

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С 21 декабря вводится в обращение новый класс авто — «Евро-6». В соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии, принятой летом текущего года, внедряются экологические стандарты. Они помогут регулировать содержание вредных веществ в выхлопных газах машин. Новый класс предусматривает выделение в атмосферу 130 граммов на километр пути.