Евразийский банк развития выдал Белоруссии первый транш кредита

Евразийский банк развития (ЕАБР) выдал Белоруссии первый транш кредита. Общий размер займа составляет 500 миллионов долларов, сообщили в пресс-службе банка.

Уточняется, что средства выделены на поддержку бюджета в условиях негативных последствий пандемии COVID-19, пишет ИА RNS.

«Евразийский банк развития (ЕАБР), являющийся Управляющим средствами Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), перечислил Республике Беларусь финансовый кредит из средств Фонда в объеме 500 миллионов долларов США», — уточнили сотрудники ЕАБР.

По их словам, кредит предоставляются сроком до 10 лет с льготным периодом до пяти лет под плавающую процентную ставку.

Программа белорусского правительства и Нацбанка по противодействию влияния вируса, помимо мер на поддержку здравоохранения и граждан, включает в себя реализацию «осмотрительной макроэкономической политики». Она предусматривает консолидацию неприоритетных расходов бюджета, а также оптимизацию налоговых льгот и прочее.