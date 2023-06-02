Власть 02 июня 2023, 18:43 Эвакуированных жителей Шебекина освободят от оплаты коммуналки Глава Белгородской области Гладков: покинувших Шебекино жителей освободят от платы за ЖКХ РИА «Новости»

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Покинувших свои дома из-за обстрелов ВСУ шебекинцев освободили от оплаты жилищно-коммунальных услуг, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он уточнил, что власти самостоятельно решат этот вопрос, сообщил ТАСС.

«Все, кто покинул свои квартиры, квартплату до момента прихода в свои квартиры платить не будут. Этот вопрос мы берем на себя», — подчеркнул глава региона.

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Для эвакуированных жителей Шебекина организовали несколько пунктов временного размещения в Белгороде и Старом Осколе. Туда уже доставили около 2,5 тысячи человек.

Последние несколько дней Шебекино и другие приграничные населенные пункты Белгородской области подвергаются обстрелам со стороны украинских военных. В течение 1 июня региональные власти насчитали прилеты более 850 снарядов по территории Шебекинского округа, что стало рекордом с начала атак. В связи со сложившейся ситуацией на местах усилили патрулирование сотрудниками Росгвардии и полиции.

ВСУ открыли огонь по населенному пункту Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщил RT. По словам Гладкова, ранения получили двое местных жителей.