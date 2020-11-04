facebook_pixel
    04 ноября 2020, 15:55

    Эвакуацию при чрезвычайных ситуациях будут проводить по ГОСТу

    Дарья Морозова

    Разработан стандарт эвакуации граждан при чрезвычайных ситуациях. Он вступит в силу с июня следующего года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.
    Эвакуацию при чрезвычайных ситуациях будут проводить по ГОСТу

    В нем прописаны основные положения планирования эвакуации. В том числе этапы мероприятия, способы эвакуации и критерии приема и размещения людей.

    Документ предназначается для работников федеральных органов исполнительной власти и сотрудников организаций, которые планируют мероприятия по подготовке к эвакуации населения в безопасные районы.

    Ранее Национальная техническая инициатива рассказала о том, что скоро может появиться очередная умная система камер слежения — они будут распознавать, надета ли на человеке маска. В частности, применять систему хотят в государственных учреждениях, чтобы следить за тем, как врачи, пациенты и посетители соблюдают установленный в стране масочный режим.

    Если система заметит нарушение, она оповестит ответственных сотрудников через специальное приложение. Работать умные камеры будут на основании анализа видеоданных, полученных при различных ракурсах и при различном освещении. Точность алгоритмов в организации оценивают в 99%.