Эвакуацию при чрезвычайных ситуациях будут проводить по ГОСТу

В нем прописаны основные положения планирования эвакуации. В том числе этапы мероприятия, способы эвакуации и критерии приема и размещения людей.

Документ предназначается для работников федеральных органов исполнительной власти и сотрудников организаций, которые планируют мероприятия по подготовке к эвакуации населения в безопасные районы.

Ранее Национальная техническая инициатива рассказала о том, что скоро может появиться очередная умная система камер слежения — они будут распознавать, надета ли на человеке маска. В частности, применять систему хотят в государственных учреждениях, чтобы следить за тем, как врачи, пациенты и посетители соблюдают установленный в стране масочный режим.

Если система заметит нарушение, она оповестит ответственных сотрудников через специальное приложение. Работать умные камеры будут на основании анализа видеоданных, полученных при различных ракурсах и при различном освещении. Точность алгоритмов в организации оценивают в 99%.