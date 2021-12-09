Депутат Госдумы Виктор Водолацкий обсудил с RT призыв украинского посла в ФРГ Андрея Мельника к новому канцлеру Олафу Шольцу противодействовать политике России, устроив ей «холодный душ».

«Слушать украинского посла он не будет. Это все сделано для украинских СМИ, для украинских политиков. Они уже ждали „холодного душа“ после переговоров Путина и Байдена — не получилось», — заметил парламентарий.

По его словам, Украина для Германии — это одна из территорий, которая не влияет на геополитические расклады в самой стране. Он объяснил, что новый канцлер будет строить свою политику, учитывая свою идеологию и психологию. Депутат подчеркнул, что для Шольца экономика и развитие ФРГ — превыше всего.

«Что касается Украины, то мы убеждаемся в очередной раз, что это недоговороспособная страна, сегодняшние политики выполняют роль, которая им определена, — роль постоянного раздражителя», — добавил депутат.