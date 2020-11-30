«Это вполне возможно. Выдвижение Кличко на пост президента Украины и даже его успех в борьбе за него — это совсем не из области фантастики», — допустил собеседник издания.

По его словам, прежде всего Украиной управляет не действующий лидер Владимир Зеленский, который, по словам специалиста, выступает в роли некоей ширмы, а хунта, состоящая из ряда высоких офицеров иностранных спецслужб, а также из представителей неонацистских террористических организаций.

«Спецслужбы в обстановке хаоса имеют возможность заменить одного руководителя марионеточной хунты кем до другим. Ну вот заменили Порошенко, на котором пару лет назад началась концентрироваться народная ненависть, на Зеленского. Теперь на передний план может выйти Кличко», — добавил Марков.