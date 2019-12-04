Эксперт выразил уверенность, что если бы не политическая подоплека, Германия могла и не давать ход этому делу. Он назвал это «попыткой повторить историю со Скрипалями». Жилин отметил, что «англосаксы конструируют нужные ситуации, „как кубики“».

«Два момента важнейших. Это, конечно, встреча четверки, где надо что-то принимать конкретное. Хоть что-то. Потому что в противном случае всему миру станет понятно, что это уже такой военно-политический онанизм, а не какая-то структура, которая способна что-то решить. Значит, никакие общие слова, которые звучали раньше, уже особо не прокатывают. Это первый объект, по которому наносится удар. Второй момент — это консолидация и возбуждение антироссийских настроений снова, потому что они затихли. Почему гражданин Грузии? Потому что Грузия — это тоже потенциально анти-Россия. Вместе с Украиной умножаем на два — и дальше начинается эта раскрутка», — сказал эксперт.

Он назвал ситуацию «провокацией» и «ударом в спину», заявив, что это вполне в духе «англосаксов».

«Это в стиле англосаксов. Удар в спину, провокация и так далее. И в комплексе идет та же цепочка. Потому что если один раз у них получилось, они никогда не отказываются. Снова нам антидопинг, снова терроризм, снова кто-то кого-то убил. Никаких доказательств. Ведь Меркель могла сделать просто — сказать: „Вот вам два дня, 48 часов, — пожалуйста, до встречи мне все доказательства на стол и я буду смотреть, что там и как“. И даже если это так, причем здесь „нормандский формат“? Он совершенно не причем. Это тема вообще отдельного разговора, потому что она затрагивает не Россию, она затрагивает Украину прежде всего», — уверен Жилин.

Эксперт выразил уверенность, что ситуация и дальше будет развиваться в таком ключе. Он привел пример из истории, вспомнив конфликт между Арменией и Азербайджаном.

«Вы посмотрите их историю. Они же везде организовывают такие вещи, а потом управляют. Вы думаете, англосаксы не могли бы урегулировать конфликт между Арменией и Азербайджаном? Да в секунду. А зачем? Они в любой момент дернут его — и все, там снова заполыхает», — сказал эксперт.

Убийство, о котором идет речь, было совершено в августе этого года. Неизвестный велосипедист выстрелил в человека в берлинском районе Моабит. Мужчина скончался на месте. Прокуратура Берлина объявила, что в качестве подозреваемого задержан гражданин России.