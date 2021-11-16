«Это ужасно все». Депутат Госдумы пожаловался на плохое питание парламентариев
Депутат Госдумы Драпеко пожаловалась на плохое питание парламентариев на работе
Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Елена Драпеко пожаловалась на плохое питание парламентариев на рабочем месте. Ее слова передал сайт Ura.ru.
Чиновница посетовала, что в Думе есть серьезные трудности с питанием сотрудников. Им приходится брать еду из дома, потому что блюдами в буфете утолить голод не получается.
«Мне приходится приносить лотки с едой из дома, это ужасно все, в буфете все равно не наешься, да и работает он не круглосуточно», — выразила недовольство она.
Но сильнее всего Драпеко переживает все-таки за мужчин на работе, которым порой и принести нечего, потому что готовить не умеют, а жены, которые могли бы собрать с собой, живут в других регионах.
«Поэтому они, бедные, всухомятку бутербродами питаются. А чего делать? Выхода нет. Но здоровье, конечно, страдает», — развела руками справедливоросс.
Ранее в интервью журналу «Собеседник» Драпеко уже жаловалась на ту же самую проблему, уповая на то, что без хорошего питания не так-то просто сочинять правильные законы. Тогда она сравнила своих коллег с шахтерами, которые вынуждены все носить в судочках.