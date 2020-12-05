«Это тонкий намек». Итальянец из Красноярска попросил Путина о гражданстве

Владимир Путин во время онлайн-встречи с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России — 2020» пообещал итальянцу из Красноярска помочь с получением российского гражданства.

Участник форума итальянец Валерио Занетти в Красноярске живет уже восемь лет. В рабочее время он преподаватель, а в свободное — волонтер. Во время прямой трансляции мужчина попросил Владимира Путина решить вопрос с гражданством, так как никогда не чувствовал себя в России чужим.

«Господин президент, я не француз, я не актер, я простой итальянский преподаватель, сильно мечтающий стать гражданином России. Это тонкий намек», — обратился итальянец к президенту России.

Путин пообещал решить этот вопрос и поинтересовался об адаптации итальянца к суровому красноярскому климату.

«Сначала было очень сложно. Здесь климат очень холодный, а люди очень горячие. Здесь культура помогать друг другу. Мое сердце здесь», — ответил итальянец.

В ответ президент пошутил, что паспорт должен быть рядом с сердцем.