«Это тонкий намек». Итальянец из Красноярска попросил Путина о гражданстве
Участник форума итальянец Валерио Занетти в Красноярске живет уже восемь лет. В рабочее время он преподаватель, а в свободное — волонтер. Во время прямой трансляции мужчина попросил Владимира Путина решить вопрос с гражданством, так как никогда не чувствовал себя в России чужим.
«Господин президент, я не француз, я не актер, я простой итальянский преподаватель, сильно мечтающий стать гражданином России. Это тонкий намек», — обратился итальянец к президенту России.
Путин пообещал решить этот вопрос и поинтересовался об адаптации итальянца к суровому красноярскому климату.
«Сначала было очень сложно. Здесь климат очень холодный, а люди очень горячие. Здесь культура помогать друг другу. Мое сердце здесь», — ответил итальянец.
В ответ президент пошутил, что паспорт должен быть рядом с сердцем.