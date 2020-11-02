Специалист напомнил, что американцы получили хороший урок после гражданской войны в середине XIX века. Они поняли, какова цена разногласий, которые возникают из-за политических взглядов.

«Даже при всех столкновениях на фоне Black Lives Matter, никаких поползновений на то, что будут какие-то конфликты или даже гражданская война на почве разных взглядов — такого не прослеживается. Это спекуляция», — выразил уверенность собеседник издания.