«Это спекуляция». Политолог — о вероятности гражданской войны после выборов в США
Главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН Александр Петров усомнился в том, что после президентских выборов в США страну охватит гражданская война. Об этом сообщила «Политика сегодня».
Специалист напомнил, что американцы получили хороший урок после гражданской войны в середине XIX века. Они поняли, какова цена разногласий, которые возникают из-за политических взглядов.
«Даже при всех столкновениях на фоне Black Lives Matter, никаких поползновений на то, что будут какие-то конфликты или даже гражданская война на почве разных взглядов — такого не прослеживается. Это спекуляция», — выразил уверенность собеседник издания.